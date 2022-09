Il vicepresidente di FI: "Non è possibile fare una rivoluzione"

Sul PNRR “Forza Italia ha una visione molto chiara: da sempre abbiamo chiesto flessibilità all’Europa per quanto riguarda l’applicazione del Recovery Fund nel nostro Paese. Non si può stravolgere, non si può fare la rivoluzione. Alcune scelte possono essere modificate con il consenso dell’Ue”, ma “tra la flessibilità e la rivoluzione c’è una bella differenza”. Lo ha detto il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, ospite dello Speciale elezioni di LaPresse in vista del voto del 25 settembre.

