La ministra a margine di un evento a Milano: "Mi auguro che chiunque vinca le elezioni la realizzi, è attuativa dell'articolo 116"

(LaPresse) “Se il governo Draghi non fosse caduto la legge sull’autonomia oggi sarebbe stata approvata sicuramente in Consiglio dei Ministri, probabilmente l’iter sarebbe già avanti in parlamento”. Lo ha detto la ministra dell’Autonomia e degli Affari regionali, Mariastella Gelmini, a margine di un evento a Palazzo delle Stelline a Milano. “Zaia ha detto che la legge quadro è pronta. Ha ragione, la legge è pronta e mi auguro che chiunque vinca le prossime elezioni realizzi questa autonomia che non è eversiva rispetto alla Costituzione, ma è esattamente l’attuazione dell’articolo 116. Un lavoro serio, fatto in maniera trasversale, fatto con tutti i governatori del Nord ma anche con quelli di Emilia Romagna e Toscana, che ha portato a un provvedimento che supera il derby Nord-Sud, che garantisce al Mezzogiorno i livelli essenziali di prestazione, il fondo di perequazione e quindi consente di avvicinare le scelte ai cittadini”, ha concluso Gelmini.

