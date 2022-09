Il ministro degli Esteri contro il Carroccio: "Blocca riparto del Fondo sviluppo e coesione per il Sud"

(LaPresse) “Voglio denunciare una cosa gravissima. Non riusciamo come governo a procedere al riparto del Fondo di sviluppo e coesione per il Sud a causa dell’ostruzionismo della Lega”. Così il ministro per gli Affari Esteri, Luigi Di Maio, nel corso di un incontro elettorale nel Rione Sanità a Napoli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata