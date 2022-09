Il segretario della Lega a Milano: "Mi piace TikTok, dispiace che altri non lo usino"

“A me piace TikTok, mi dispiace che gli altri non lo usino. Anche io pensavo che i social, TikTok in particolare, fossero per i balletti e invece c’è gente che ti dà idee intelligenti. Il dibattitto sul ‘no’ a numero chiuso a medicina è partita anche da lì, quello sul prolungamento dell’ora legale è in rete. La discussione sui libri di testo che cambiano edizione ogni anno per cambiare tre parole è in rete. Quindi mi dispiace per chi non c’è. Io ogni sera qualcosa imparo”. Così il leader della Lega Matteo Salvini parlando ai giornalisti da Milano.

“In questa campagna elettorale siamo arrivati a 50 aggressioni ai militanti della Lega, l’ultima delle quali ieri sera a Marina di Carrara con un branco di teppisti che hanno sfasciato, derubato, aggredito. È un clima di odio alimentato da qualche partito e da qualche giornale: spero che gli italiani votino scegliendo il meglio, non il meno peggio, scegliendo la libertà e la democrazia”. Così il leader della Lega Matteo Salvini parlando da Milano.

“Larghe intese? Chi sceglie la Lega sceglie il centrodestra unito. Altro paio di maniche è mettersi d’accordo oggi per bloccare aumenti di luce e gas” ma “dal 26 settembre se vince il centrodestra governa il centrodestra”. Così il leader della Lega Matteo Salvini parlando ai giornalisti da Milano.

“Sto inseguendo disperatamente Letta, Renzi e Di Maio. Sono disponibile anche oggi pomeriggio a firmare come Lega un decreto da 30 milairdi per bloccare aumenti luce ma inspiegabilmente non c’è risposta da sinistra”, ha aggiunto.

