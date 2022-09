La leader di Fratelli d'Italia ha fatto riferimento alle minacce di morte indirizzate a lei e ai candidati del Trentino da parte delle 'Nuove Br Tn'

Giorgia Meloni torna ad attaccare il Pd reo a suo dire di una campagna elettorale molto dura contro Fratelli d’Italia. “ercano di buttarla sulla costruzione del mostro, trovo sia un atteggiamento irresponsabile. Mi ha fatto specie pensare che il leader del Pd che negli ultimi mesi ha partecipato con me a decine di presentazioni di libri e che adesso è parte del processo di costruzione di questo mostro non abbia manifestato solidarietà”, ha detto la leader di FdI a margine del comizio elettorale di Trento facendo riferimento alle minacce di morte indirizzate a lei e ai candidati del Trentino da parte delle ‘Nuove Br Tn’. “Non ci facciamo intimidire, ma mi sembra il risultato di una campagna elettorale molto aggressiva che i nostri avversari stanno facendo per assenza di argomenti”, ha aggiunto Meloni.

Meloni: “Gli artisti non ci sostengono altrimenti non lavorano”

“Un partito che è dato al 27 cento non ha un sostenitore nel mondo dello spettacolo. È possibile? Evidentemente dichiarare simpatie di destra gli impedirebbe di lavorare. È questa la democrazia?”. Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, durante il comizio elettorale a Trento.

Meloni: “Con governo migliori Italia in fondo a indicatori economici”

“Siamo in fondo a tutti gli indicatori economici grazie ai signori che ci hanno governato negli ultimi 10 anni. Il governo dei migliori era così dei migliori che il debito pubblico è aumentato di 116 miliardi di euro”. Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, durante il comizio elettorale a Trento.

Gas, Meloni: “Riportare a casa sistema approvvigionamento”

“Sul gas non c’è stata in Italia e in Europa una politica di approvvigionamento negli ultimi 10 anni. Ora il sistema di approvvigionamento deve essere riportato a casa, l’energia dobbiamo produrla noi con eolico, geotermico, estraendo il gas dall’Adriatico. La verità è che il Paese non ha da tempo una strategia industriale”. Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, durante il comizio elettorale a Trento.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata