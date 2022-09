(LaPresse) “Io c’ho solo una legge elettorale in testa, quella che avevo approvato io mettendo la fiducia ed era la legge elettorale del Sindaco d’Italia. Quella era la legge elettorale che avrebbe fatto la differenza, purtroppo è andata via con il referendum perché stava insieme alla riforma costituzionale”. Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, parlando con i cronisti a margine della conferenza stampa organizzata a Napoli all’Hotel Mediterraneo. “Penso che chiunque guardi oggi il dibattito politico dica ‘era meglio avere un sistema come quello del sindaco d’Italia in cui chi vince governa per cinque anni che non questo sistema allucinante in cui nessuno capisce mai chi ha vinto”.

