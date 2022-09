(LaPresse) “Forza Italia fatalmente verrà meno. Lo dico con il rispetto che si deve al presidente Berlusconi. Ma credo che Fi è in una fase di implosione e noi vogliamo fare meglio di Fi. Credo che pezzi già se ne stiano andando in Campania e guardino al terzo volo con grande attenzione”. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi a Napoli per una conferenza stampa. “Il terzo polo prende due mondi riferimenti – spiega Renzi – Il primo è il mondo di Fi che non può stare sotto la Meloni. Ex parlamentari ed elettori guardano con interesse a noi. L’altro è il Pd”.

