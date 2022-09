Il capo dello Stato accolto dal picchetto d'onore

(LaPresse) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato al palazzo presidenziale di Tirana per il primo degli incontri della sua visita ufficiale in Albania e Macedonia del Nord. Il capo dello Stato è stato accolto dal presidente della Repubblica d’Albania, Bajram Begaj, e dal picchetto d’onore, con gli inni nazionali dei due Paesi intonati dalla banda della Guardia repubblicana. È previsto un incontro bilaterale dei presidenti e poi colloqui allargati alle delegazioni ufficiali, a cui seguiranno delle dichiarazioni alla stampa accreditata. Ad accompagnare Mattarella, in rappresentanza del governo, la ministra dell’Università e ricerca, Maria Cristina Messa.

