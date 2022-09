Lettera di minacce recapitata al quotidiano L'Adige e al gruppo consiliare del partito, a firmarla la 'Colonna trentina brigate rosse 'Mara Cagol''

Una lettera di minacce contro Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia nazionale e regionale è stata recapitata ieri sera al quotidiano L’Adige e al gruppo consiliare trentino del partito. A firmarla la ‘Colonna trentina brigate rosse ‘Mara Cagol’‘.

“La pasionaria del Duce Benito Mussolini travestita da ‘moderata del centrodestra, appoggiata come sempre da massoneria e lobby”… “si propone al 50% dei votanti italiani, di guidare il Paese a una nuova catastrofe, ricalcando le orme del suo antenato ‘Duce'”, si legge nella missiva. “È evidente – continua la lettera – che a queste persone la storia non ha insegnato nulla. Piazzale Loreto non ha insegnato nulla”.

“I nuovi G.A.P. (gruppi di azione patriottica ndr) sono pronti a intervenire e silenziare i nuovi fascisti. Accoglieremo la Meloni con la sorpresa che merita”, conclude.

