Il leader di "Italia al Centro" a Napoli per un'iniziativa elettorale

“L’unico rischio che ha questo Paese è quello dell’incapacità di una classe politica. Visto che è in testa nei sondaggi, il centrodestra ha una responsabilità in più nel mostrarsi capace, equilibrato e concreto nella condizioni di riformare davvero il Paese senza promettere in modo velleitario cose che non accadranno perché quello ci riporterebbe dritti tra le braccia dell’antipolitica. Non c’è alcun rischio di autoritarismo nel Paese, abbiamo vissuto e viviamo un rischio di incapacità di paralisi e di inefficienza, esattamente il contrario dell’autoritarismo”. Lo ha affermato presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, leader di Italia al centro, a Napoli per un’iniziativa elettorale di Noi moderati rispondendo ad una domanda sul rischio lanciato dal segretario nazionale del Pd Enrico Letta del rischio democratico in caso di vittoria della destra.

