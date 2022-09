Il presidente della Liguria a Napoli: "Occorre che il Meridione abbia regole più competitive"

“Credo che sia giusta e credo anche che l’autonomia dovrebbero chiederla le Regioni del Sud più delle Regioni del Nord. Se questo Paese è diviso sostanzialmente in due o in tre con velocità diverse da ormai più di un settantennio di storia unitaria del Paese, qualcosa è stato sbagliato”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, leader di Italia al centro, a Napoli per un’iniziativa elettorale. “Se io fossi un cittadino del Nord vorrei andare avanti così – ha aggiunto -, perché vuol dire che continuerò ad avere un vantaggio sulle Regioni del Sud. Se vogliamo rendere il Sud più competitivo dobbiamo dare alle Regioni del Sud e ai grandi centri urbani del Sud come Napoli l’autonomia di poter competere con il Nord in modo più aggressivo, in modo da poter privilegiare le loro peculiarità, legate ovviamente al turismo all’artigianato, all’industria, all’agroalimentare. Per farlo occorre che abbiano delle regole anche più competitive di quelle del Nord. Quindi credo che il grande movimento per l’autonomia, per la verità dovrebbe partire dal Sud e non dal Nord” ha concluso Toti.

