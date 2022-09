Il segretario del Pd a Roma: "Non è il momento per discussioni sulla campagna elettorale, le famiglie aspettano interventi"

“Spero che il Dl Aiuti venga approvato al più presto, perché lì dentro ci sono tante cose positive per le famiglie e per le imprese. Ogni dilazione è negativa per il Paese. C’è il sì del Pd ad approvarlo il più presto possibile senza mettersi a fare né ricatti né discussioni che hanno a che fare con la campagna elettorale. Questo non è il momento, le famiglie aspettano interventi”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, a Roma a margine dell’incontro con Confcommercio. Alla domanda sull’invito di Carlo Calenda a sospendere la campagna elettorale per parlare di crisi energetica, Letta non ha risposto: ha abbozzato una risata e salutato i giornalisti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata