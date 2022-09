Il ministro degli Esteri: "Dobbiamo combattere per un accordo Ue sul price cap"

“Sono molto preoccupato per il ceto medio. E in 9 milioni rischiano la povertà energetica nei prossimi giorni”. Così il ministro degli Esteri e leader di Impegno Civico Luigi Di Maio a Radio24. “Dobbiamo combattere e batterci per ottenere l’accordo a Bruxelles per il price cap” ha aggiunto Di Maio.

Il ministro degli Esteri: “Errore dare destra per vincente”

Secondo il ministro “i russi devono sospendere l’ ingerenza nella campagna elettorale italiana. Putin ricatta l’Europa con il gas” ha precisato. Poi un affondo: “Salvini e Conte hanno flirtato e flirtano con il presidente russo Vladimir Putin che ci sta facendo aumentare le bollette”. “Se questa coalizione” di centrosinistra “fa squadra possiamo ribaltare risultato. E’ un errore dare la destra per vincente”.

