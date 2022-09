Il segretario Dem: "Competenza Draghi non vada in pensione"

“La democrazia non è a rischio se vince la destra, il nostro sistema regge e reggerà. Sono gli italiani che scelgono”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, intervistato da Rtl. “Il mio appello è rispetto il sistema elettorale che può consentire alla destra di vincere con un 70% della rappresentanza parlamentare”, aggiunge Letta.

“La vittoria della destra in Italia vuol dire negazionismo del cambiamento climatico, ritorno indietro sul tema dei diritti e flat tax estesa a tutti, una proposta che aiuta i più forti” sottolinea però il leader dem che sulla figura di Draghi è chiaro: “Faremo di tutto affinché la competenza e il ruolo internazionale di Mario Draghi non vada in pensione”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata