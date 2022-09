"Siamo stanchi, non vogliamo che ci scappi il morto"

(LaPresse) In piazza Trieste e Trento a Napoli, dopo le drammatiche immagini riprese dalla telecamera di sorveglianza di un bar del posto che hanno immortalato la fuga improvvisa dei clienti terrorizzati dai colpi di pistola esplosi nel corso di una ‘stesa’, si è tenuto il flash mob promosso dal consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli per dire No alla criminalità. All’iniziativa hanno partecipato, tra gli altri, la co-portavoce regionale del Sole che Ride, Fiorella Zabatta e alcuni commercianti tra i quali il maestro pizzaiolo Gino Sorbillo, il titolare del bar che ha diffuso le immagini, Antonio Visconti, e il ristoratore Peppe Di Napoli al quale ignoti hanno fatto esplodere una bomba carta nel suo esercizio nel luglio scorso.

