La leader di Fratelli d'Italia ha risposto su Facebook al post di Luca Trapanese, assessore al Welfare del Comune di Napoli

“Accetto con piacere l’invito a cena, anche da parte di Ginevra, che si divertirebbe un mondo a giocare con Alba e a mangiare la vostra pizza ‘leggendaria'”. Ha risposto così su Facebook Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, a Luca Trapanese, assessore al Welfare del Comune di Napoli, che sui social aveva raccontato di essere un padre single e di aver adottato una bimba con una grave disabilità. La candidata a presidente del Consiglio ha dichiarato: “Ti direi le stesse cose che sostengo in pubblico. Quante coppie etero sarebbero genitori peggiori di una coppia omosessuale o un single? Non saprei darti un numero, ma ce ne sarebbero e ce ne sono. Ciò non toglie che per un bambino essere cresciuto e amato da un papà e una mamma è meglio che esserlo da uno solo dei 2. Non conosco nessuno che rinuncerebbe a uno dei propri genitori. Io non ho avuto la possibilità di scegliere e ho dovuto farci i conti per tutta la vita”.

