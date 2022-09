Lo ha affermato il ministro degli Esteri Luigi a Napoli per la presentazione del rapporto Ice.

(LaPresse) “Oggi daremo delle buonissime informazioni come ministero degli Esteri sul ‘Patto per l’export’. Abbiamo di fronte un numero molto importante, quello del 2021, record dell’export di made in Italy di sempre, grazie al ‘Patto per l’export’ che abbiamo fatto come ministero degli Esteri con tutte le imprese italiane e le associazioni di categoria. Anche i dati della prima parte del 2022 sono positivi nonostante la guerra. Dobbiamo continuare a lavorare per esportare il made in Italy in tutto il mondo perché significa creare nuovi posti di lavoro in Italia”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, a Napoli per la presentazione del rapporto Ice.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata