Il candidato ai microfoni di LaPresse: "La mia integrità morale non sarà toccata da nessuno. Chi ci prova finisce dritto in tribunale"

“I bilanci della Lega Braccianti sono on-line e a disposizione di tutti. Chi ha deciso di seppellirmi col fango per far tacere Aboubakar Soumahoro può stare tranquillo”. Così il sindacalista ai microfoni di La Presse per rispondere alle accuse mosse nei giorni scorsi, di aver intascato parte dei soldi destinati ai braccianti. “Hanno deciso di utilizzare l’arma della diffamazione ma a me, più nero di così è impossibile. A me, buttarmi il fango addosso quando sono nato nel fango e ho sempre lottato nel fango. La mia integrità morale non sarà toccata da nessuno”, ha proseguito Soumahoro che ha concluso: “Chi ci prova, come stanno facendo, finisce dritto in tribunale”.

