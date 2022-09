Il segretario del Pd intervistato dalla direttrice di LaPresse, Alessia Lautone

(LaPresse) “Renzi e Calenda si rifugiano dietro Draghi perché non hanno un’identità da raccontare. C’è chi usa Draghi solo per avere qualche voto in più, ma la vera sfida è tra la destra e la sinistra”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, intervistato dalla direttrice di LaPresse Alessia Lautone in vista delle elezioni politiche del 25 settembre.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata