Il leader M5S a margine di un comizio a Milano: "Rispondo solo a cittadini italiani"

“Se Donald Trump dice che Conte è una brava persona, ovviamente conferma quello che dicono tanti cittadini italiani. Se Trump dice che l’Italia e gli Stati Uniti hanno collaborato ben duranti i mie governi, va benissimo. Quello che non è accettabile è che un giornalista si avventuri in un insulto diffamatorio e dica che questo sarebbe collegato a una mia presunta fedeltà nei confronti di Trump. Io non sono stato fedele neppure a Draghi, sono solo fedele ai cittadini italiani”. Lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte a margine di un evento elettorale a Milano. “Che nessuno si permetta di diffamare me e il Movimento. Repubblica si becca la prima querela della mia vita”, ha detto Conte.

