Sul palco del Forum Ambrosetti intervengono Matteo Salvini, Antonio Tajani, Giorgia Meloni, Enrico Letta, Carlo Calenda e Giuseppe Conte (in videocollegamento)

I leader politici si confrontano sul palco del Forum Ambrosetti di Cernobbio in vista delle prossime elezioni del 25 settembre. Matteo Salvini, segretario della Lega, Antonio Tajani, ordiantore unico di Forza Italia, Giorgia Meloni, Co-fondatrice e Presidente di Fratelli d’Italia, Enrico Letta, Segretario nazionale del Partito Democratico, Carlo Calenda, Segretario nazionale di Azione, e Giuseppe Conte (unico collegato da remoto), presidente del Movimento 5 Stelle, si confrontano su programmi, idee e temi caldi di questa campagna elettorale. E’ la prima volta che i big della politica si trovano insieme dall’inizio di questa corsa elettorale. A moderare il confronto, la cui formula è quella del giro di tavolo con due ore di dibattito, è il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana.

Salvini: “Propongo ministero innovazione a Milano”

“Propongo un ministero a Milano, laddove ci sono i brevetti, le grandi sedi, che riunisca le competenze sull’innovazione ora sparse”.Così il leader della Lega Matteo Salvini nella tavola rotonda al Forum Ambrosetti.

Pnrr: Meloni, non è eresia dire che può essere perfezionato

“Non può essere un’eresia dire che il Pnrr possa essere perfezionato. Il commissario gentiloni ci dice che molte nazioni stanno rivedendo le priorità in base al nuovo scenario. Perfezionare non vuol dire stravolgere, anche se alcune scelte di politica industriale non sono state pienamente colte in questo Pnrr”. Così la presidente di FdI, Giorgia Meloni, durante la tavola rotonda dei leader politici al Forum Ambrosetti di Cernobbio. “Il problema più grande non sarò rivederlo o sistemarlo ma i ritardi che ci ha lasciato il vecchio governo”, aggiunge Meloni.

Imprese, Tajani: “Puntare su nostra forza, milioni di imprenditori”

“Noi dobbiamo puntare sulla nostra forza, milioni di imprenditori in vari settori. L’ Italia che rappresenta tessuti connettivi importantissimi anche per l’Unione Europea”. Lo dice Antonio Tajani, coordinatore di Fi, al Forum Ambrosetti di Cernobbio, nel suo intervento al dibattito coi politici.

Letta: “Noi sempre lineari e affidabili”

“Il nostro partito è stato il più lineare nei confronti del governo Draghi. La scelta di far terminare prima l’esperienza è una scelta grave. La legge elettorale attuale richiede delle maggioranze, e le abbiamo fatte. Confermiamo qui le nostre alleanze internazionali, noi siamo per l’Europa, siamo lineari e affidabili sempre per i Paese”. Così il segretario Pd Enrico Letta parlando al Forum Ambrosetti.

Conte: “Abolire Irap per tutti”

Il M5S è per “l’abolizione dell’Irap a favore di tutti”. Così il leader del M5S, Giuseppe Conte, durante la tavola rotonda dei leader politici al Forum Ambrosetti di Cernobbio, proponendo “uno ‘Statuto degli imprenditori’ che dia chiarezza del diritto, tempi certi una giustizia certa a chi investe”.

Calenda: “Draghi guida Paese mentre politica gioca a racchettoni”

“Mario Draghi è alla guida del paese mentre noi giochiamo a racchettoni in campagna elettorale”. Cosi Carlo Calenda, leader di Aziond al Forum Ambrosetti a Cernobbio. “Se fossi in Mario Draghi starei su una navetta su Marte, ma che sia lui o non sia lui, non si può perdere il modo in cui ha lavorato. Conviene poi che magari ci rimettiamo a posto la testa: ci piacciono tanto Draghi e Mattarella, ma poi votiamo politici all’opposto”, aggiunge Calenda.

