(LaPresse) “Qualcuno a Bruxelles ha sbagliato i conti”, perché “le sanzioni non stanno facendo male alla Russia ma alle nostre imprese e famiglie. Quindi evidentemente c’è qualcosa da ripensare”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di una visita elettorale a Fano. “Tanti imprenditori mi chiedono di valutare l’utilità delle sanzioni contro la Russia, perchè è l’unico caso al mondo in cui le sanzioni per fermare le guerra, mettere in ginocchio un regime e bloccare gli attacchi non danneggiano i sanzionati ma danneggiano coloro che sanzionano: ci stanno rimettendo gli italiani e ci stanno guadagnando i russi”, ha aggiunto Salvini.

