(LaPresse) “Dispiace che non siano tutti d’accordo sul tetto massimo al prezzo del gas. Non si è capito perché Salvini voglia favorire Putin, è assurdo. Vuol dire che tutti questi soldi li stiamo dando sostanzialmente a Putin, è una follia che dobbiamo bloccare a livello europeo con il tetto, e a livello nazionale utilizzando gli extra incassi dello Stato per aiutare le imprese”. Così il leader di Impegno Civico Luigi Di Maio, nel corso di un appuntamento elettorale a Napoli.

