“Credo che Putin non l’avrebbe detta meglio”. Così su Twitter il segretario del Pd, Enrico Letta, commenta un tweet di Matteo Salvini, in cui il leader della Lega ribadisce: “Le sanzioni stanno funzionando? No. A oggi chi è stato sanzionato sta guadagnando, mentre chi ha messo le sanzioni è in ginocchio.Evidentemente qualcuno in Europa sta sbagliando i conti: ripensare la strategia è fondamentale per salvare posti di lavoro e imprese in Italia”

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata