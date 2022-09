Così il ministro degli Esteri parlando a margine del Forum Ambrosetti Di Cernobbio

(LaPresse) “Se per fare gli scostamenti poi i cittadini devono pagare il doppio degli interessi sui mutui e sui prestiti non abbiamo risolto niente, abbiamo solo generato più problemi alle famiglie”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio parlando a margine del Forum Ambrosetti Di Cernobbio. “Il tema – dice Di Maio – non è lo scostamento, abbiamo dimostrato durante il governo Draghi, con la crescita, Di poter fare decreti anche per 30 miliardi senza fare più debito”. “Se la ricetta della destra italiana e del cosiddetto trio sfascia-conti è fare più debito, l’unica cosa che noi produrremo nel prossimo anno è una bolla nera che porterà poi il governo di destra a dover fare maggiori incrementi di tasse e a intaccare i risparmi degli italiani”, ha spiegato il titolare della Farnesina. Poi sull’ipotesi di razionamenti sul gas ha concluso: “L’unico razionamento che voglio fare in questo momento è sulle bollette delle imprese italiane. Pagare alle imprese le bollette italiane per l’80%, altrimenti le imprese, razionamento o no, non riusciranno ad affrontare l’autunno, neanche l’inverno”.

