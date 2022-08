Conferenza stampa a Roma in vista delle elezioni politiche del 25 settembre con il vicepresidente di Forza Italia e il presidente del capogruppo del Ppe al Parlamento Ue

(LaPresse) Conferenza stampa a Roma in vista delle elezioni politiche del 25 settembre con il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani e il presidente del capogruppo del Ppe al Parlamento Ue Manfred Weber. “Ringrazio Weber per le parole di sostegno. Siamo una forza europeista, atlantista e siamo una garanzia per l’Italia e per l’Europa. Non a caso nel nostro simbolo c’è il nome del Ppe” ha detto il numero due di Forza Italia prima dell’inizio dell’evento alla sede dell’Associazione della Stampa Estera in Italia. “Il sostegno del Ppe è fondamentale. Manfred Weber conosce bene Forza Italia. Il sodalizio è antico” ha aggiunto Tajani.

