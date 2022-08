Lo ha detto la ministra per il Sud e la Coesione territoriale a Napoli per l'inaugurazione del suo comitato elettorale

(LaPresse) “Non c’è posto per il terzo polo in Italia? Chi dice che non c’è posto per il terzo polo o possiede una sfera di cristallo o è dotato di una presunzione enorme e sfacciata”. Lo ha detto il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna, a Napoli per l’inaugurazione del suo comitato elettorale. “Penso che in Italia ci sia posto per il polo della serietà, della responsabilità, della concretezza, che ha un obiettivo molto semplice: proseguire con il metodo Draghi – spiega Carfagna -, quel metodo che ha prodotto risultati importanti, consentendo al Paese di affrontare una pandemia drammatica, abbassando le tasse per 8 miliardi di euro, stanziando 45 miliardi di euro per far fronte al caro energia, al caro prezzi e materie prime, e affrontando anche per la prima volta non in toni rivendicativi il tema della questione meridionale”.

