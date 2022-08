La leader di Fdi a Catania dopo gli attacchi delle cantanti italiane: "È possibile che non esista uno di loro che la pensi in maniera diversa?"

(LaPresse) “Oggi il mood degli artisti è che si alzano e insultano Giorgia Meloni. Secondo voi è possibile che non esiste uno di loro che la pensa in maniera diversa? Secondo me no. È invece possibile che quelli che la pensano in maniera diversa non hanno il coraggio di dirlo perché non li fanno lavorare”. Così la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, intervenendo a Catania nel corso di un comizio.

