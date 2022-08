Lo ha detto il leader del Carroccio durante la visita tenuta a Borgo Appio, frazione del Comune di Grazzanise (Caserta) dove gli allevatori bufalini

(LaPresse) “Il Sud non sarà penalizzato dalla rimodulazione del Pnrr, in quanto ad oggi, visti gli aumenti di materiali ed energia, i prezzi degli interventi sono triplicati, per cui i soldi del Pnrr non si possono spendere né a Caserta e neanche a Bolzano”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini durante la visita tenuta a Borgo Appio, frazione del Comune di Grazzanise (Caserta) dove gli allevatori bufalini hanno istituito un presidio fisso di protesta contro il piano regionale di eradicazione della brucellosi e della Tbc bufalina, che in dieci anni ha prodotto la macellazione di 140mila bufale campane di cui solo l’1,4% era effettivamente malata. Salvini ha garantito che “le opere resteranno ma bisogna rinegoziare, altrimenti entro il 2026 non potranno essere concluse” .

