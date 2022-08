Così il segretario della Lega a margine di un incontro con gli allevatori bufalini a Grazzianise (Caserta).

(LaPresse) “Calenda è quello che ieri ha detto che i ragazzi che frequentano gli istituti tecnici e professionali sono peggio degli altri, perché più impreparati degli altri, quindi denota ignoranza, arroganza e supponenza, perché non tutti non possono fare il liceo classico. Se qualcuno sceglie di non farlo non è un ragazzo che vale di meno. Calenda probabilmente dice che bisogna sospendere la campagna elettorale perché sa che ha già perso, prima di cominciare”. Così Matteo Salvini, leader della Lega a margine di un incontro con gli allevatori bufalini a Grazzianise (Caserta).

