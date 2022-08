Il leader di "Noi di centro europeisti" durante la presentazione delle liste a Napoli

(LaPresse) “Farò una cosa che non fa nessuno: io rispondo direttamente ai cittadini a questo numero 3355930411, chiunque può chiamarmi e rispondo per esigenze di naturale elettorale o per programmi elettorali. Non risponde la segretaria, rispondo io personalmente. Io immagino così la politica a km 0”. Lo ha detto Clemente Mastella, leader di “Noi di centro europeisti” durante la presentazione delle liste a Napoli.

