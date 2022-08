Dal palco saluta istituzioni tra cui il sindaco Rimini Sadegholvaad: "L'ho detto bene, spero"

(LaPresse) Una standing ovation e un lungo applauso, da parte dei presenti, hanno accompagnato l’entrata in sala, alle Fiere di Rimini, del presidente del Consiglio Mario Draghi. Un altro applauso e una nuova standing ovation sono stati tributati al premier quando è stato presentato sul palco dal presidente della Fondazione Meeting per l’Amicizia dei Popoli, Bernhard Scholz. Iniziando il suo intervento il presidente del Consiglio ha salutato le autorità presenti, tra cui il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad: “L’ho detto bene, spero”, ha aggiunto suscitando sorrisi tra il pubblico. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

