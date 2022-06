Così il presidente della Regione Sicilia a proposito della vittoria di Roberto Lagalla a Palermo

(LaPresse) “Intanto oggi vince non solo il centrodestra unito ma vince il governo Musumeci. Parliamo di un assessore che dal primo momento ho chiamato a far parte della mia squadra”. Così il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci, a proposito della vittoria di Roberto Lagalla a Palermo. “Ci auguriamo che tutte le forze che hanno partecipato all’elezione di Lagalla possano riproporsi per le Regionali ma occorre fare chiarezza, perché la volata finale deve essere compiuta con chi crede nel centrodestra e per chi si convince che la lealtà in politica premia sempre, le furbizie hanno il fiato corto” ha aggiunto.

