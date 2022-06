Così il sindaco dell’Aquila riconfermato al primo turno per la coalizione di centrodestra

(LaPresse) “Se l’anno prossimo il centrodestra si presenterà unito alle elezioni politiche creerà quella filiera che passa per la Regione Abruzzo già saldamente nelle mani del centrodestra”. Lo ha detto il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi riconfermato al primo turno per la coalizione di centrodestra. Il candidato di centrodestra ha ottenuto il 54,39% delle preferenze, a scrutinio ultimato. “Credo che gli aquilani abbiano saputo apprezzare anche la compostezza, la sobrietà, la compattezza, l’unità che il centrodestra è stato in grado di mettere nella proposta politica”. “L’Aquila ha riconosciuto che c’è una compagine matura e soprattutto che c’è un programma coerente – ha aggiunto – Noi non dobbiamo litigare sul Reddito di cittadinanza , sulla collocazione atlantica e sulle tante altre cose che hanno portato a dividere il centrosinistra. Noi puntiamo solamente al benessere della nostra comunità e se gli aquilani ci hanno rinnovato questa apertura di credito significa che l’abbiamo impostata nel modo giusto”, ha concluso Biondi.

