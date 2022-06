Il leader della Lega replica all'alleata di FdI

(LaPresse) “Non confondiamo il mandato per governare Belluno e Palermo con gli enormi problemi che l’Italia dovrà affrontare”. Risponde così il segretario della Lega, Matteo Salvini, alle parole di Giorgia Meloni che, nel corso della conferenza stampa di analisi dei risultati elettorali, aveva invitato gli alleati del centrodestra a lasciare la maggioranza. “Al governo chiediamo di proteggere il lavoro e i risparmi degli italiani, su questo peseremo il governo non sui dati delle elezioni amministrative”, ha concluso Salvini.

