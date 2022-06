La presidente di Fratelli d'Italia soddisfatta dell'esito del voto

(LaPresse) Giorgia Meloni, soddisfatta del risultato di Fratelli d’Italia alle elezioni comunali, si chiede se sia il caso di “continuare a tenere in piedi il governo Draghi”. Lo chiede espressamente agli alleati di centrodestra e anche agli altri partiti che sostengono l’esecutivo. “Credo che il riflesso che queste elezioni hanno sulla politica nazionale è quello di interrogarsi se sia davvero il caso di continuare a tenere in piedi il governo Draghi e questo parlamento”, le parole della presidente di FdI, in conferenza stampa nella sede del partito. “Se chiedo ufficialmente a Berlusconi e Salvini di lasciare il governo Draghi? Fossi in loro io lo farei”, ha detto Meloni rispondendo a una domanda di un giornalista.

