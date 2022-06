Così il candidato del centodestra dopo la vittoria al primo turno

(LaPresse) “Ringrazio gli elettori che hanno deciso di sostenere le liste di centrodestra in queste amministrative a Palermo, assegnando a me il ruolo di sindaco di questa città per il prossimo quinquennio 2022/2027”. Così Roberto Lagalla, dopo la vittoria al primo turno, come sindaco di Palermo, nel corso della conferenza stampa all’Hotel San Paolo di Palermo. “Abbiamo lavorato per questo risultato al primo turno, i nostri avversari hanno lavorato forse troppo per non farcelo raggiungere”, specifica Lagalla.

