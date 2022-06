Lo dice a LaPresse dalla sede del Carroccio in via Bellerio a Milano il vicesegretario leghista

(LaPresse) “Il bilancio è positivo, vittorie al primo turno a Palermo, Genova. Siamo sul filo del rasoio per vincere al primo turno a L’Aquila e a Sesto San Giovanni, la maggioranza dei sindaci del centrodestra andrà al ballottaggio davanti ai candidati del centrosinistra e quindi siamo soddisfatti. Attendiamo i risultati di lista ma per adesso, laddove il centrodestra è unito, o vince o va al secondo turno in testa”. Lo dice a LaPresse dalla sede della Lega in via Bellerio a Milano, Andrea Crippa. “Il centrodestra -prosegue il vicesegretario leghista – deve discutere di programmi, candidare le persone migliori e andare oltre le bandierine di partito”. Su Ignazio La Russa che in mattinata aveva accusato la Lega di aver investito poco sul referendum sulla giustizia, Crippa ha detto di essere “concentrato su cosa proporre al Governo per risolvere i problemi dei cittadini italiani, sul caro carburante, sull’energia e sul lavoro. Le sterili polemiche le lascio a La Russa”.

