Verrà accertata la legittimità o meno rispetto alla rinuncia dei relativi incarichi. Al momento non ci sono indagati

Sarebbero 200 le persone segnalate alla Procura di Palermo in seguito al caos elettorale di ieri, quando presidenti di seggio non si sono presentati alle sezioni loro affidate nel giorno del voto per amministrative e referendum. Tra i 200 non ci sarebbero solo presidenti di seggio ma anche scrutatori e segretari, che hanno disertato. Le indagini sono coordinate dal procuratore aggiunto Sergio Demontis. Verrà accertata la legittimità o meno rispetto alla rinuncia dei relativi incarichi. Ad oggi non ci sono indagati.

