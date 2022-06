Il Comune ha denunciato i disertori, attesi ora in Procura. La Lega si appella al Quirinale: "A rischio la democrazia". Calenda: "Situazione allucinante"

Caos a Palermo nel giorno dell’apertura dei seggi per le amministrative. Secondo prime indiscrezioni giunte a LaPresse scenderebbe a 40 il numero dei presidenti mancanti nei seggi a Palermo. Fino a poche ore fa il numero si aggirava intorno a 50. Alcuni presidenti di seggio sarebbero stati reclutati, ma ne mancano ancora parecchi.

Oltre alla candidatura spontanea alla mail fornita dal comune di Palermo seguendo le indicazioni sul sito istituzionale – in seguito all’appello rivolto ai cittadini dall’amministrazione – per coprire i posti mancanti dei seggi al voto per le amministrative e il referendum in corso oggi, diversi addetti ai lavori avrebbero mobilitato una vera e propria catena mediante WhatApp, con varie chat di gruppo private e passaparola per il recupero dei presidenti mancanti.

“In relazione alla situazione determinata dalla rinuncia da parte di soggetti nominati a svolgere la funzione di presidenti del seggio, mentre si sta cercando di ovviare alle conseguenze di questo irresponsabile comportamento, l’amministrazione comunale sta inviando gli atti alla Procura della Repubblica per ogni azione di competenza finalizzata all’accertamento di responsabilità di natura penale”. Così in una nota il Comune di Palermo, in seguito alla mancanza dei presidenti di seggio che sta causando non pochi disagi nel giorno del voto per le amministrative e per il referendum.

“A Palermo, dove sono in programma anche le Amministrative, in alcuni seggi non è ancora possibile votare per i Referendum per la mancanza di presidenti”. Lo scrive la Lega in una nota in cui si appella al Capo dello Stato e al ministro dell’Interno: “Situazione grave e inaccettabile, democrazia a rischio, è necessario allungare l’orario del voto” sottolineano fonti del partito di Matteo Salvini.

“A Palermo la situazione è allucinante.In questo momento 40 sezioni chiuse. Tantissime persone tornano a casa senza aver potuto votare. È una cosa indegna di un paese civile”. Così su twitter Carlo Calenda (Azione), in merito al caos seggi a Palermo.

“A fronte di quanto sta accadendo in molte sezioni elettorali, dove mancano addirittura i presidenti di seggio e le operazioni di voto non sono ancora state avviate, chiediamo un intervento deciso e immediato da parte del governo nazionale, affinché garantisca l’effettiva regolarità delle elezioni amministrative di Palermo”. Così il candidato sindaco di Palermo del centrodestra Roberto Lagalla. “Invito tutti voi ad andare a votare, nonostante il caos in alcune sezioni. Le responsabilità di ciò che sta accadendo sono chiare” ha aggiunto poi in un post su Facebook.

“Oggi stiamo assistendo all’ultimo scellerato atto dell’amministrazione Orlando. Per la prima volta nella storia, a Palermo, si stanno mandando a casa tanti elettori pronti ad esprimere il proprio voto. Chiediamo al prefetto che i seggi rimangano aperti anche nella giornata di lunedì mattina per consentire a quante più persone di espletare il proprio voto e garantire così il rispetto di tale dovere e di tale diritto”. Lo dichiara in una nota il commissario regionale della DC Nuova, Totò Cuffaro.

“Decine di seggi non costituiti a tre ore dall’apertura. Una situazione grave, che mette a repentaglio l’esercizio del diritto di voto. Sarebbe bastato un briciolo di conoscenza della città per impedire il caos. Dieci giorni fa avevo sollecitato un intervento del Prefetto per valutare la possibilità di chiedere l’anticipo della partita di calcio tra Palermo e Padova, proprio al fine di evitare sovrapposizioni con le elezioni amministrative. È a rischio la tenuta democratica della città. Il Ministero dell’Interno si assuma la responsabilità di questo errore. Bisogna immediatamente porre rimedio alla situazione. Occorre indire una sessione elettorale suppletiva per i seggi che alle ore 10.00 non si sono ancora costituiti, costringendo centinaia di elettori a tornare a casa senza avere espresso il voto. Solo per i seggi non costituiti si voti domenica prossima”. Così in una nota Giusto Catania, candidato di Sinistra Civica Ecologista a Palermo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata