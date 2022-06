I due leader a Verona a margine di un comizio a sostegno di Federico Sboarina

“Prove di pace stasera con Giorgia Meloni? No, non abbiamo mai litigato. Noi governiamo insieme 14 Regioni su 20. Poi FdI ha fatto una scelta di opposizione legittima, la Lega ha fatto una scelta di governo altrettanto legittima e molti dei soldi che sono arrivati e delle opere pubbliche sbloccate a Verona si devono al fatto che la Lega ha fatto una scelta di governo. Sicuramente quello di cui sono convinto è che saremo al governo insieme, non ci saranno più divisioni”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di un comizio a Verona a sostegno di Federico Sboarina sul palco anche con Giorgia Meloni.

