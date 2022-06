Tappa romana per Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen in visita in Italia. La presidente della Commissione euroepa è stata ricevuta al Quirinale dal capo dello Stato, Sergio Mattarella. In precedenza von der Leyen sul palco del Maxxi, a Roma, per il festival “The New European Bauhaus in Italia” e in Campidoglio dal sindaco della Capitale Gualtieri.

