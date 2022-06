La presidente di FdI a margine della manifestazione elettorale a sostegno di Federico Sboarina

“Prove di pace con Salvini? Non abbiamo bisogno di prove di pace. Queste sono cose che appassionano voi giornalisti. La verità è che nelle scelte fondamentali poi la coalizione si ritrova naturalmente insieme, perché siamo d’accordo sulle questioni fondamentali, perché stiamo insieme per compatibilità e non per costrizione o interesse o per impedire agli altri di vincere. Sono contenta che ci ritroviamo su questo palco insieme”. Lo ha detto la presidente di FdI, Giorgia Meloni, a margine della manifestazione elettorale a sostegno di Federico Sboarina a cui partecipa anche Matteo Salvini. “Avrei voluto che ci fosse anche FI, è accaduto in altre città. Lo considero un fatto locale ai fini del risultato, però sicuramente la gente presente in questa piazza dice ai partiti dove la gente vuole che stia”, ha aggiunto.

