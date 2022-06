Lo afferma segretario generale della Cisl, a margine dell'assemblea annuale di Confcommercio sul salario minimo

(lapresse) “L’accordo che è intervenuto in sede europea è sicuramente importante perché mira a sollecitare i paesi membri ad alzare le dinamiche salariali per un lavoro giusto e dignitoso”. Lo afferma Luigi Sbarra, segretario generale della Cisl, a margine dell’assemblea annuale di Confcommercio sul salario minimo. “Per quanto riguarda il nostro paese – aggiunge Sbarra – mi sembra chiaro che la direttiva Ue incoraggia lo sviluppo della contrattazione collettiva. Quindi seguiamo con interesse questa proposta circolata negli ultimi giorni del ministro del Lavoro Orlando di prendere a riferimento i trattamenti economici complessivi dei contratti maggiormente applicati nei settori di riferimento, per alzare meglio il quadro delle tutele e dei diritti dei lavoratori”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata