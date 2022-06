Il segretario della Cgil: "Serve legge di rappresentanza"

(LaPresse) “La necessità di una legge c’è ma non deve riguardare solo gli aumenti salariali ma anche la rappresentanza dando validità generale ai contratti nazionali”. Così il segretario generale della Cgil Maurizio Landini a margine di un evento dedicato a Guglielmo Epifani. In particolare per Landini “la legge non deve riguardare solo gli aspetti economici ma anche quelli normativi, garantendo una serie di diritti”. Per quanto riguarda gli aumenti Landini spiega che nei rinnovi contrattuali “devono essere legati all’inflazione effettiva”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata