"L'impianto non è previsto nel Piano rifiuti approvato dalla Regione Lazio guidata da Nicola Zingaretti"

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri non potrà realizzare un termovalorizzatore a Roma, in quanto non previsto nel Piano dei rifiuti approvato dalla Regione Lazio guidata da Nicola Zingaretti. Lo prevede l’emendamento al Dl Aiuti predisposto dal Movimento 5 Stelle, che LaPresse ha potuto visionare e che sta per essere depositato in commissione Bilancio e Finanze alla Camera. Gualtieri, in qualità di Commissario straordinario del Governo per il Giubileo, potrà approvare “progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, nel rispetto” del “Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto”, che non prevede la realizzazione di un termovalorizzatore.

“E’ incredibile l’accanimento ideologico del Movimento 5 Stelle contro la realizzazione di un termovalorizzatore a Roma: un saggio di demagogia sulla pelle della Capitale e dei cittadini”. Questo il commento della deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria sull’ emendamento grillino al dl Aiuti per bloccare l’impianto. “Il completamento del ciclo dei rifiuti, di cui Roma ha un disperato bisogno, è possibile soltanto attraverso la realizzazione di impianti. Non possiamo permettere che le strade della Capitale d’Italia continuino ad essere invase da spazzatura, cinghiali e altri animali di ogni tipo: ne va dell’immagine dell’intero Paese. Senza tralasciare i rischi sanitari che derivano da questa situazione, soprattutto nella stagione estiva. Serve una soluzione efficace e sicura a tutto questo, ed è il termovalorizzatore“, conclude.

