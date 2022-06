Il leader del M5S a Palermo: "Misura orientata a sostenere povertà e favorire occupazione"

“E’ una politica strana la nostra, ci troviamo in un paese che delle volte si ritrova sottosopra. Con una povertà dilagante e con un problema sociale così invasivo, si pensa di rimuovere questa misura che è a sostegno della povertà ed è orientata a favorire l’occupazione. Dobbiamo mantenerla, dobbiamo presidiarla, dobbiamo smettere che una certa politica concentri i suoi sforzi per rimuovere una misura di protezione che è necessaria. Anzi, dobbiamo lavorare per allargare il fronte, per introdurre il salario minimo, perché ci sono dei lavoratori che hanno paghe da fame. Come M5S lo stiamo facendo in modo più determinato che mai”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a Palermo, nella sua visita nel lungomare di Barcarello. “In Europa, a tal proposito, c’è una direttiva europea che è in dirittura d’arrivo – prosegue – quasi tutti i paesi europei hanno già una legge sul salario minimo”, ha concluso Conte.

