Così la viceministra al Mise e vicepresidente del M5S a margine dell'assemblea di Assolombarda

(LaPresse) “Il reddito di cittadinanza non deve essere uno strumento di sussidio parassitario, ma un elemento di supporto. Ciò che non ha funzionato è il matching fra offerta e domanda di lavoro e su questo bisogna lavorare, ma quasi tutti i paesi europei hanno una misura comparabile. Bisogna lavorare su quanto non ha funzionato ma criminalizzare la misura non aiuta nessuno”. Così la viceministra al Mise e vicepresidente del M5S Alessandra Todde a margine dell’assemblea di Assolombarda di ieri. Sul tema delle imprese e dello scenario della guerra in Ucraina e degli impatti economici Todde spiega che ” l’incertezza è la peggiore nemica dei mercati e della produttività. La politica ha il dovere di riportare certezza, certezza delle regole. Dobbiamo supportare e sostenere le aziende”.

