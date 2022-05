Il giornalista parla a margine dell'iniziativa su pluralismo e libera informazione al Teatro Capranichetta a Roma

(LaPresse) Michele Santoro torna sul conflitto ucraino e precisa: “Io non sono contro la Nato, sono per il fatto che l’Alleanza Atlantica in Europa sia gestita dagli europei”. Il giornalista parla a margine dell’iniziativa su pluralismo e libera informazione al Teatro Capranichetta a Roma “Noi ci siamo”. “Se ci fosse un riconoscimento di statuto di autonomia serio, probabilmente si potrebbe anche difendere l’integrità territoriale dell’Ucraina”, spiega il conduttore. “Salvini? Viene linciato da tutti solo per aver annunciato un suo tentativo di viaggio a Mosca, mi viene quasi di essere solidale”, aggiunge Santoro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata