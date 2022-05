L'iniziativa coinvolge parlamentari di tutti gruppi politici

L’iniziativa del Marocco per l’autonomia del Sahara Occidentale vede la costituzione di un Intergruppo di sostegno. I promotori Marco Di Maio, deputato di Italia Viva, e Urania Papatheu, senatrice di Forza Italia illustrano così l’iniziativa che coinvolge parlamentari di tutti i gruppi politici. “La controversia del Sahara Occidentale è uno degli ostacoli a un’integrazione magrebina forte e solidale capace di affrontare le molteplici sfide comuni che conosce la regione in materia di sicurezza e terrorismo, oltre ai cambiamenti climatici. Il nostro gruppo – proseguono i promotori – è nato con un intento positivo e propositivo, ovvero rafforzare lo sforzo delle Nazioni Unite, mirato a raggiungere una soluzione politica, pragmatica, basata sul compromesso. Questa iniziativa ha raccolto un considerevole sostegno da diversi Paesi africani, arabi, asiatici e americani. In Europa, sono diversi i Paesi che la considerano come l’azione più seria e credibile per raggiungere una soluzione politica definitiva alla controversia regionale. L’Italia intende prendere in considerazione gli sforzi del Marocco per ottenere una soluzione politica alla controversia, considerandoli seri e credibili come ribadito anche dal ministro Di Maio nella sua recente visita in Marocco”.

